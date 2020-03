Coronavirus : une journée ville morte à Turin

À Turin, les déplacements sont interdits, sauf cas de force majeure ou obligation professionnelle. Pour ceux qui sont restés bloquer dans cette ville, le plus dur est de trouver un petit commerce ouvert. Dans les supermarchés, le port du masque est presque systématique. Une inquiétude ressentie également dans les pharmacies, où un système de ticket a été instauré pour éviter les contacts. Deux clients au maximum dans l'officine et des règles strictes doivent être respectés.



