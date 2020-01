Coronavirus : une prévention hors norme en Chine

En Chine, Wuhan est désormais coupé du monde. À l'intérieur du cordon sanitaire, la ville est à l'arrêt. Les quelque onze millions d'habitants ont renoncé aux festivités habituelles du Nouvel An et restent cloîtrés chez eux. Autour de Wuhan, 18 villes sont en quarantaine et dans le reste du pays, les plus importantes destinations touristiques sont fermées.



