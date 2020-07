Coronavirus : vers une nouvelle fermeture de la frontière franco-espagnole ?

La situation en Espagne inquiète. Par endroits, la Catalogne reconfine. À Figueras par exemple, théâtre, cinéma et discothèque y ont fermé leurs portes et les habitants sont appelés à rester chez eux. La fermeture de la frontière franco-espagnole n'est qu'une hypothèse. Mais avec la menace du coronavirus qui se rapproche d'heure en heure, le gouvernement pourrait être emmené à prendre des décisions très rapidement.



