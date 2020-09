Coton : l'or blanc d'Andalousie

En Andalousie, le coton pousse sur des milliers d'hectares de septembre à décembre. Sa récolte est totalement mécanisée, mais à certains égards, elle reste très artisanale. Pour cette zone d'Espagne, le coton est devenu un or blanc qui fait vivre la région. Et pour cause, le kilo de cette fibre se vend en moyenne à 1,40 euro. C'est quatre fois plus qu'un kilo de tomates.



