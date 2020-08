Coup d’État au Mali : récit des évènements menant à la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta

Mardi matin, la population malienne a rapidement compris qu'un coup d'État était en cours. D'abord une mutinerie est survenue dans un camp de l'armée à Kati et ce convoi militaire s'est mis en route pour aller chercher le président Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre dans leur palais. En fin de journée, le chef d'État a annoncé sa démission. Que sait-on des putschistes ? Les expatriés et militaires français sont-ils inquiets ?



