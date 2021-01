Coup de force des pro-Trump au Capitole : le film des événements

Mercredi à Washington, les partisans de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole. Il est à peine 14 heures, et l'image au pied de l'édifice est déjà stupéfiante. Des milliers de pro-Trump sont venus protester quand certains s'enhardissent. Quelques-uns commencent à escalader les murs et les échafaudages installés pour l'investiture de Joe Biden prévue dans deux semaines. Leur entrée n'est pas pacifique, c'est un coup de force, une insurrection. À peine croyable, mais en quelques minutes, les manifestants pénètrent dans l'un des bâtiments les plus prestigieux des États-Unis. Face à ce coup de force, les agents de police sont démunis, et même apeurés.