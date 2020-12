Coup dur pour les stations françaises, la Catalogne lance sa saison de ski

À Masella en Espagne, il est temps de rechausser les skis, prendre de la vitesse et apprécier les vacances en montagne. En effet, les remontées mécaniques ont ouvert dès 9h ce matin. Les Catalans attendaient cela avec impatience et sont ravis de pouvoir être là. Protocole sanitaire oblige, le masque est obligatoire et les forfaits ne s'achètent que sur Internet pour éviter les attroupements. En revanche, sur les télésièges, la réglementation est plus souple.