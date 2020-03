VIDÉO - Cours de sport, bingo... Quand le balcon permet aux confinés de faire perdurer le lien social

Depuis que le confinement a été décrété chez nos voisins européens, sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à partager leur quotidien pour trouver un peu de réconfort. L'Italie et l'Espagne sont en effet les deux pays les plus touchés d'Europe.

En Italie par exemple, pour ne pas broyer du noir, un samedi soir, un DJ entame "Rhythm of the night" de ... Corona (il fallait y penser). À Séville, c'est cours de sport pour tout le monde grâce à ce coach sportif qui entraîne les habitants de son quartier. Mieux ? Un bingo général est lancé dans cette résidence. Et partout, on applaudit, on chante pour remercier les forces de l'ordre et le personnel médical mobilisés pendant cette crise.

En France, le rendez-vous a été donné ce mardi soir à 20h aux fenêtres et aux balcons pour remercier le personnel hospitalier.