Couvre-feu : le régime le plus sévère d’Europe ?

Hormis la France, il n'y a que la Belgique qui a instauré un couvre-feu. Il est en vigueur de 1H à 5H du matin. Chez nous, les bars et restaurants peuvent rester ouverts jusqu'à 21H. Aux Pays-Bas, en Catalogne, et en Irlande du Nord, ils sont tout simplement fermés. À Madrid et dans ses communes voisines, les 4,5 millions d'habitants ont interdiction de quitter la ville sauf pour se rendre à leur travail, déposer les enfants à l'école, ou encore pour se rendre chez le médecin. Mais qu'en est-il des rassemblements ?



Ce jeudi 15 octobre 2020, Claire Sergent, dans sa chronique "Les indispensables", nous compare les restrictions en France et dans les autres pays européens. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 15/10/2020 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.