Couvre-feux, restrictions : l'Europe face à la deuxième vague

Face à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, le gouvernement a décidé de fermer les restaurants pour quatre semaines au moins. Il a expliqué aux restaurateurs que la situation était pire qu'au mois de mars dernier. Seuls les établissements proposant un service de vente à emporter peuvent poursuivre leur activité. La mesure est assortie d'un strict couvre-feu entre minuit et 6 heures du matin dans tout le royaume. En Pologne, les lycées, les universités et les salles de sport ont été fermées. Le port du masque est désormais obligatoire, y compris dans la rue.



De son côté, le Pays de Galles a annoncé un confinement total. La mesure sera imposée pour quinze jours à partir de ce vendredi. Pour sa part, la Suisse a désormais rendu obligatoire le port du masque dans les lieux publics. Le pays détient le record de la progression la plus rapide du virus.



Pour éviter un nouveau reconfinement en Italie, 39 milliards d'euros ont été débloqués par le gouvernement. De nouvelles mesures ont également été prises comme le renforcement des contrôles ainsi que la fermeture des bars dès 18 heures et des restaurants à minuit dès ce soir. La République Tchèque, elle, fabrique au plus vite des centaines de lits pour les patients Covid-19. Un hôpital de campagne va être monté près de Prague pour répondre à l'urgence sanitaire.



