Covid-19 : 200 000 personnes reconfinées en Espagne

Il est désormais impossible pour 200 000 Catalans de se réunir à plus de dix personnes et d'aller au-delà des 1 400 m². Ce confinement léger de 38 communes a été décidé à cause de la recrudescence de cas et la détection de plusieurs foyers. Les professionnels du tourisme ont déjà vu la baisse des fréquentations et s'inquiètent pour leur activité. Le confinement est prévu pour quinze jours, mais pourrait être renouvelé en fonction de la situation sanitaire.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.