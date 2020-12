Covid-19 aux États-Unis : déjà un million de personnes vaccinées

Après des mois et des mois catastrophiques, les États-Unis se réveillent enfin. Une machine de guerre médicale est lancée avec des vaccinations à tour de bras aussi vite que possible et dans tout le pays. Dans une maison de retraite à New York, la grande majorité des 400 résidents et du personnel a dit oui au vaccin. Jeffrey Farber, le directeur, reconnaît : "Franchement, on sort de neuf mois d'enfer ici. Pour nos employés qui ont été des héros, c'est une reconnaissance d'être vacciné en priorité. C'est très bien accueilli".