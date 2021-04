Covid-19 : ces pays d’Europe qui se déconfinent à petits pas

Ce dont nous rêvons depuis des mois est devenu une réalité depuis ce lundi matin en Suisse : la réouverture des terrasses des bars et restaurants. “Super de se retrouver et de trinquer. C’est super chouette”, s’exprime une cliente. Avec toujours des règles à suivre : quatre personnes maximum par table, 1,50m de distance entre chaque groupe. Une réouverture modérée donc, mais quasi générale. Salles de concert, théâtres, et cinémas accueillent à nouveau du public après plus de six mois de fermeture. Ce lundi après-midi, les yeux pétillaient dans l’obscurité des salles.