VIDÉO - Covid-19 : chaos sur les routes du Maroc après la fermeture de huit villes

La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dimanche soir et à l'approche de l'Aid Al Adha, fête musulmane du sacrifice prévue célébrée en famille, la réaction de la population a été instantanée : partir le plus vite possible. Les restrictions de déplacements "jusqu'à nouvel ordre" vers et de ces villes ont été décidées par les autorités marocaines pour tenter de freiner la propagation du virus.

Seuls ceux détenant des permis spéciaux peuvent entrer et sortir des villes concernées : la capitale économique Casablanca, la capitale touristique Marrakech (sud), la métropole portuaire de Tanger --deuxième pôle économique du royaume-- mais aussi Tetouan, Fès, Meknes, Berrechid et Settat.