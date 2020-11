Covid-19 : comment expliquer la maîtrise étonnante des contaminations en Finlande ?

En Finlande, Annastasina Kallius active toujours l'application Covid sur son téléphone quand elle sort de chez elle. Cet outil a le même fonctionnement que celui qu'on utilise dans l'Hexagone, mais la différence, c'est qu'il a été téléchargé par près de la moitié des cinq millions de Finlandais. Ces derniers aiment les règles et font confiance aux autorités.



La Finlande a été peu touchée par l'épidémie de Coronavirus au printemps dernier, avec seulement 361 décès au total. Après une légère remontée des cas en octobre, c'est désormais le seul pays de l'Union européenne où les contaminations quotidiennes sont en baisse. Un système efficace de tests, réalisés en voiture et disponibles en 24 heures, ainsi que l'utilisation de l'application anti-Covid ont notamment aidé les autorités à contrôler le virus.



Dans ce pays, peu de gens portent le masque, car il n'est pas obligatoire. Quant aux restaurants et aux bars, ils sont ouverts jusqu'à 23 heures. Mais les Finlandais sont casaniers et cela limite la propagation du virus.