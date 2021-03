Covid-19 : comment les Belges réagissent-ils à la fermeture des écoles et des commerces ?

En Belgique, les nouveaux cas sont en hausse de plus de 40%. Le pays a pris la décision de fermer ses écoles, sauf les maternelles, jusqu'au 19 avril 2021 au moins. C'est une première depuis le printemps dernier. Et c'est aussi un très mauvais signe. Dans une famille de Tournai, visitée par nos reporters, le télétravail est impossible pour les deux parents. Personne ne sait encore qui va s'occuper des enfants.

Tous les commerces dits non essentiels vont fermer, mais ils pourront recevoir leur clientèle uniquement sur rendez-vous. C'est un moindre mal pour Simon Courtois, gérant de Fox et compagnie au centre commercial Les Bastions de Tournai. Ce gérant de magasin de jouets nous explique que la période de Pâques est importante pour sa profession, mais il espère quand même que le client sera au rendez-vous avec les systèmes de click and collect et de prise de rendez-vous.