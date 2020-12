Allemagne : ils reçoivent par erreur cinq doses de vaccin d'un seul coup

Un léger vent de panique a dû souffler dimanche 27 décembre dans une maison de retraite du nord de l’Allemagne. Au lendemain du lancement de la campagne de vaccination dans le pays, c’était au tour des résidents et du personnel d’un établissement de la ville de Stralsund de bénéficier du vaccin Pfizer/BioNTech. À cette occasion, huit employés, sept femmes et un homme entre 38 et 54 ans, ont reçu non pas une dose du vaccin comme il est prescrit, mais… cinq d’un coup. Habituellement, chaque dose administrée contient 0,3ml du vaccin et nécessite un rappel trois semaines plus tard.