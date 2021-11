Pourquoi le gouvernement chinois a appelé la population à faire des stocks de nourriture ?

ALERTE - Le ministre chinois du Commerce a appelé sa population à faire des stocks de produits de première nécessité alors que l'hiver s'installe et que le pays fait face à une résurgence de l'épidémie.

C'est un message qui a provoqué la panique et une ruée dans les magasins de Pékin. Lundi soir, le ministre chinois du Commerce a publié un communiqué sur son site, appelant les familles et les gouvernements de chaque province de stocker des produits de nécessité, sans avoir d'abord précisé la raison d'un tel appel. Le ministère a aussi appelé les différentes autorités locales à faciliter la production agricole et les flux d'approvisionnement, à surveiller les réserves de viande et de légumes et à maintenir la stabilité des prix.

Une hausse des prix des légumes

Face à la confusion des Chinois, le journal lié au parti communiste The Economic Daily, a ensuite expliqué que cette directive avait été donnée afin que les citoyens ne soient pas pris au dépourvu en cas d'annonce d'un confinement dans leur lieu de résidence. En effet, depuis le début de la crise sanitaire, le géant asiatique applique une stratégie "Zéro Covid". Cette politique sanitaire amène le pays à confiner des zones d'habitation et à faire des campagnes de tests massifs dès qu'un cluster surgit. Récemment alors que l'hiver s'installe dans le pays et que les températures baissent, une résurgence de cas a été observée, rendant la circulation entre les différentes provinces beaucoup plus difficiles. Le nombre de cas constatés reste cependant très bas par rapport aux bilans enregistrés dans le reste du monde. Seuls 71 nouveaux cas de contamination ont été annoncés mardi pour les dernières 24 heures, après 92 cas lundi, soit le décompte national le plus lourd depuis la mi-septembre.

Un autre journal du Parti communiste, le People's Daily, a précisé que cet appel était publié tous les ans, mais que cela avait également été fait plus tôt que d'habitude cette année à cause de récentes fortes pluies dans l'est du pays. Début octobre, celles-ci ont ruiné de nombreuses cultures à Shandong, la région qui fourni le plus de légumes au pays. La destruction d'une partie de la production et les problèmes de circulation, liés à la pluie et aux mesures sanitaires, ont perturbé la chaîne d'approvisionnement, entrainant une augmentation des prix. La semaine dernière, le prix des concombres, des épinards ou encore des brocolis avaient ainsi doublé par rapport à début octobre. D'autant que le changement climatique est susceptible d'accentuer la fragilité alimentaire du pays alors que la fréquence de ce type de catastrophes naturelles risque d'augmenter. La Chine est déjà le premier importateur mondial de produits alimentaires, une situation qui la rend vulnérable aux tensions diplomatiques, comme celles en cours avec ses gros fournisseurs comme les États-Unis, le Canada ou l'Australie.

