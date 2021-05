Covid-19 : les privilèges dont bénéficient les vaccinés font grincer des dents en Allemagne

Depuis ce dimanche, plus de sept millions d'Allemands ayant déjà reçu les deux doses de vaccin anti-Covid profitent de nouveaux privilèges. Ils peuvent par exemple entrer dans n'importe quel magasin sans avoir à présenter de test négatif, comme c'est actuellement le cas pour le reste de la population, à l'exception des commerces dits "essentiels" comme les supermarchés ou les pharmacies. Par ailleurs, ils n'ont plus à respecter le couvre-feu nocturne à partir de 22 h instauré le mois dernier face à une troisième vague particulièrement meurtrière et peuvent se réunir à plusieurs et sans restrictions en privé, ou encore être dispensé de quarantaine de retour de l'étranger.

Toutefois, cette liberté retrouvée concerne moins de 10% de la population, essentiellement des personnes âgées, ce qui fait grincer des dents chez les plus jeunes qui subissent toujours de pesantes restrictions sanitaires et ont le sentiment d'avoir été un peu oubliés. "C'est bien si c'est égal pour tous, il faut que personne ne soit discriminé. Il faudrait traiter tout le monde de la même façon", réclame ainsi une jeune femme. "Je pense que nous avons respecté les mesures et progressivement nous aimerions nous-aussi pouvoir sortir et se voir", renchérit une autre passante.

Du côté des restaurateurs, on se réjouit en revanche de pouvoir rouvrir même partiellement aux personnes vaccinées. "Si ça sert à quelque chose, on n'a pas d'autres choix. Tant que ça ouvre, c'est mieux que rien si on peut travailler", confie Mulai Dritan, le patron d'une pizzeria à Fribourg fermée depuis six mois. Mais les restaurants et commerces ne seront pas forcément ouverts aux personnes vaccinées dans toute l'Allemagne. Tout va dépendre du taux d'incidence de chaque État fédéral. Sans compter que la loi dans chaque "Länder" et dans chaque ville est différente.

Pour les commerces non essentiels comme les coiffeurs, il fallait auparavant présenter un test PCR négatif ou le faire sur place. Alors cette nouvelle règle ne fait pas l'unanimité. "Je n'aime pas cela, car on exclut certaines personnes. On leur rend la vie plus difficile. Et pour la clientèle âgée, il y en a certains qui ne sont pas encore vaccinés", confie Nadia Roth, la gérante d'un salon de coiffure à Fribourg.