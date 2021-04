VIDÉO - Ces voisins européens qui se déconfinent pendant que la France serre la vis

Un an après le début de la pandémie, tous les Européens ne sont pas logés à la même enseigne en ­matière de mesures sanitaires. Alors que certains, à l'image de la France, ont dû resserrer la vis face à une troisième vague de grande ampleur, d'autres peuvent goûter à de petites libertés retrouvées.

Ici, le virus circule trois fois moins vite qu'en France. Alors ce petit Land de Sarre, dans l'ouest, a décidé de rouvrir, sur réservation, terrasses, cinémas, théâtres et salles de sport en échange de la présentation d'un test Covid négatif du jour. Cette région à la frontière de la Moselle française et du Luxembourg devient ainsi le premier État régional allemand à desserrer l'étau des dispositifs de lutte contre le Covid, à l'image de ce que fait depuis quelques jours la commune de Tübingen, dans le sud de l'Allemagne. Le sort de ces quelques espaces de liberté dépendra tout de même de l'évolution du taux d'incidence en Sarre qui doit rester inférieur à 100. Il est passé en deux semaines de 66 à 91,3 pour 100.000 habitants mardi.

Même sentiment en Espagne. À Barcelone, le Covid est même devenu un souvenir. L'Espagne a seulement interdit les voyages entre régions pendant plusieurs mois, mais les bars, restaurants et écoles, eux, sont restés ouverts. Autre singularité, le port du masque est très peu contrôlé. "Finalement, quand vous voyez que les autres ne le portent pas, vous oubliez de le mettre. Tout le monde nous a dit que c'est très bien comme ça", explique une riveraine dans le 20h de TF1.

Au Portugal limitrophe, musées, collèges et terrasses de café ont rouvert lundi, plus de deux mois après leur fermeture. C'est la deuxième étape d'un plan de déconfinement progressif pour éviter une reprise de l'épidémie de Covid-19 qui a durement frappé le pays en début d'année. Après la réouverture des écoles primaires le 15 mars dernier, c'était au tour des collégiens de reprendre le chemin de leurs établissements. Pour favoriser ce retour en sécurité dans les écoles, le gouvernement s’appuie sur un dépistage de masse et un plan de vaccination du personnel enseignant.

Les autres secteurs d'activités qui rouvrent au public devront observer des règles sanitaires strictes. Les cours collectifs restent interdits dans les salles de sport et les rassemblements sont limités à quatre personnes par table sur les terrasses de café. Selon le plan de déconfinement du gouvernement, les lycées, les universités et les salles de spectacle devront, eux, attendre jusqu'au 19 avril pour rouvrir et pour les restaurants, ce sera début mai.