Covid-19 : en Inde, l'épidémie de "champignon noir" bat tous les records

Un véritable cauchemar. Déjà ravagée par le Covid-19, l'Inde doit en plus faire face à une seconde épidémie : la mucormycose. Cette infection fongique très létale, plus couramment appelée "champignon noir", se répand à une vitesse effrayante parmi les malades du coronavirus. Mardi, devant le Parlement le ministre de la Santé adjoint, Bharati Pravin Pawar a annoncé que 4200 patients étaient déjà morts de cette pathologie rare et agressive, dont le taux de mortalité est évalué à 50 %. S'attaquant au visage des patients, cette infection oblige les chirurgiens à procéder à l’ablation des yeux, du nez et de la mâchoire pour éviter que le cerveau ne soit affecté.