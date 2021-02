Covid-19 : des doses de vaccins pour l'Afrique

Emmanuel Macron propose que les États-Unis et l'Union européenne donnent treize millions de doses de leurs vaccins contre le coronavirus aux soignants d'Afrique. "C'est insignifiant par rapport à la quantité totale dont on va disposer. D'autant que dans le même temps, on va avoir des quantités plus importantes, car les différents fabricants vont faire des efforts à la demande de l'Europe en générale et de l'Hexagone en particulier", explique le professeur Jean-Jacques Zambrowski.