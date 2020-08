Covid-19 : faut-il croire au vaccin russe ?

Pour vaincre pour de bon la Covid-19, il faudra un vaccin. Les laboratoires du monde entier sont mobilisés pour le développer. Et Vladimir Poutine a crié Victoire ce mardi. Il a affirmé que la Russie a mis au point un produit fiable et durable. L'OMS, elle, a des doutes, tout comme les spécialistes français.



