François Lenglet : "Le coronavirus a en fait renforcé la puissance de la Chine"

C'est l'un des plus grands accords commerciaux de tous les temps que la Chine a signé dimanche avec quatorze de ses voisins. Celui-ci "associe d'anciens ennemis, comme le Japon et la Corée du Sud, des démocraties et des régimes autoritaires, des pays asiatiques et d'ex-colonies occidentales comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, détaille François Lenglet dans la vidéo ci-dessus. "Tous ces pays, unis par l'économie, vont créer un marché unique sur les rives de l'océan pacifique, où les produits circuleront librement. Dans un ensemble qui pèse 30% de la population et 30% du PIB de la planète." Cette Asie qui s'organise, poursuit-il, "c'est le troisième pôle régional de la planète, face à l'Europe, dont le grand marché date des années 1980, et aux Etats-Unis, associés au Canada et au Mexique dans les années 1990".