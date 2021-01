Covid-19: Irlande, un pays submergé par la troisième vague

C'est le troisième confinement en Irlande pour faire face à une épidémie désormais hors de contrôle. Le chauffeur de taxi, avec qui nous avons embarqué, arpente Dublin tous les jours. Il confirme que les rues sont bien vides. "Les habitants acceptent la situation, ils font avec. On espère tous voir la lumière au bout du tunnel. Vous savez, ce mois de janvier va servir de révélateur. On va voir si le confinement ça fonctionne", fait part Paul Welhan.

Les autorités ont frappé fort. Les commerces sont tous fermés, sauf pour les biens de première nécessité. Les chantiers sont tous gelés, les ouvriers au repos forcé. Les écoles sont à l'arrêt pour plusieurs semaines. Maria doit donc rester à la maison avec ses enfants. Les promenades pour elle ne durent pas plus d'une heure par jour. C'était la seule option possible. Ce confinement est au stade le plus élevé, c'est la meilleure option possible. C'est dur, mais on ne veut pas vivre avec le Covid toute notre vie", explique-t-elle.