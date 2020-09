Covid-19 : Israël a débuté son reconfinement

La propagation du coronavirus en Israël est quatre fois plus rapide que dans l'Hexagone. Au moment des fêtes juives, le nouvel an puis Yom Kippour et Souccot, chacun fait des provisions en vue du reconfinement mis en place par le gouvernement israélien. Le président s'est d'ailleurs exprimé pour avouer un manque d'anticipation face à la deuxième vague. Beaucoup mettent en cause l'indiscipline des traditionalistes religieux, alors que les orthodoxes représentent 70% des malades.