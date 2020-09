Covid-19 : Israël, le premier pays à reconfiner sa population

Après un doublement des cas depuis le début du mois, Israël a reconfiné sa population ce vendredi et ce, pour les trois prochaines semaines. Un calendrier qui tombe très mal puisque c'est aussi ce week-end qu'est célébrée la fête de Rosh Hashana, le nouvel an juif. Les autorités envisagent de prolonger ces mesures au-delà des trois semaines si la propagation du virus ne ralentit pas rapidement.



