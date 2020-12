Covid-19 : l'Allemagne va fermer les écoles et les commerces non-essentiels

Les chiffres des contaminations sont mauvais en Allemagne. Ce dimanche, le pays a enregistré 20 000 nouveaux cas de Covid-19. C'est 3 000 de plus par rapport à la semaine dernière. "On ne confine pas dans deux semaines ici, on confine dans deux jours. Les Allemands s'en sont rendus compte : ils n'ont pas le choix. Ils doivent le faire maintenant afin d'éviter que Noël se transforme en pic de contaminations et la glissade des derniers jours de l'année en hécatombe dans les premières semaines de janvier 2021", rapporte Léo Potier, en direct de Berlin.