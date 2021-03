Covid-19 : l'État de Mississippi vaccine à tour de bras sa population

L'État du Mississippi est l'un des plus pauvres des États-Unis et la pandémie y faisait des ravages. Les autorités ont donc lancé une guerre éclair contre le coronavirus. Le but est de vacciner toute la population de plus de 16 ans. Après l'injection, il faut juste 15 minutes en observation pour être sûr que tout va bien. "On n'a pas besoin de prendre rendez-vous. C'est gratuit. Il y a juste un formulaire à remplir. Vous attendez votre tour et vous êtes vaccinés", rassure Thomas Hudson, responsable du site universitaire transformé en centre de vaccination. De nombreuses infirmières sont disponibles pour les injections.