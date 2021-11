Covid-19 : l'Europe renoue avec les restrictions

La colère des opposants les plus farouches aux mesures de restriction a éclaté vendredi soir dans les rues de La Haie, aux Pays-Bas. Des manifestants dispersés à coups de canon à eau quelques heures seulement après les annonces du Premier ministre. Dès ce samedi soir, les boutiques de vêtements et les salons de coiffure fermeront à 18h et pour les bars et restaurants, c’est à 20h. Des mesures plutôt bien acceptées par les habitants d’Amsterdam croisés dans la matinée. Le pays enregistre ces derniers jours un record de contaminations malgré un taux de vaccination de plus de 80%.