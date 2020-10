Covid-19 : l'Irlande, premier pays européen à reconfiner

Des pays européens prennent des mesures plus drastiques encore que le couvre-feu. C'est notamment le cas de l'Irlande, où un reconfinement entre en vigueur à partir de ce mercredi soir et pour un mois et demi. Le but est de sauver Noël. Ce pays ne dispose que de 300 lits en soins intensifs pour 4 700 000 habitants. Ainsi, il s'est résolu à prendre une mesure radicale. Les Irlandais devront rester dans un rayon de cinq kilomètres autour de chez eux. Seuls les magasins de première nécessité resteront ouverts, mais contrairement au premier confinement, les écoles ne fermeront pas.



Anne Nakache Cash, professeure de français à Dublin depuis douze ans, nous a envoyé des images de maisons décorées pour Halloween. Seulement, Halloween a été sacrifié pour essayer de préserver Noël cette année. Elle a également expliqué que "les Irlandais ont l'habitude de se réunir pour cette fête. Et c'est très important pour eux de le célébrer en famille, de le célébrer avec les proches. Et ce serait vraiment très difficile pour eux de ne pas pouvoir célébrer Noël comme chaque année en famille".



