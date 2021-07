Covid-19 : l'obligation vaccinale a fait ses preuves dans les hôpitaux italiens

Sans vaccin, pas de salaire ! En Italie, la vaccination obligatoire des soignants décrétée au mois d'avril pose un ultimatum au personnel médical. À l'hôpital de Gênes, sur les 4 000 soignants, 95 % sont vaccinés et fiers de l'être. Et pour ceux qui refusent, pas de licenciement, mais une sanction financière. "Au début, on demandait à ces soignants de prendre des vacances forcées, mais maintenant s'ils continuent de refuser le vaccin, on va les mettre à des postes administratifs moins bien payés et surtout, loin des patients", explique Pr Giancarlo Icardi, chef du service infectiologie de l'hôpital Saint-Martin à Gênes.