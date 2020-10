Covid-19 : la Belgique affronte un afflux de patients conséquent

Son visage en une des journaux rappelle à tout un pays que personne n'est à l'abri. Testée positive au Covid-19, l'ex-première ministre belge Sophie Wilmès est aujourd'hui soignée en réanimation. A Liège, nouvel épicentre de l'épidémie en Belgique, le nombre d'hospitalisation lié au coronavirus a doublé en une semaine. "La situation à ce jour est pire qu'au pic de celle au huit avril...", constate le Dr Martial Moonen, médecin, spécialiste en médecine interne au service Nephrologie et urgences - CHR de la Citadelle à Liège (Belgique). La deuxième vague est bien présente. Jour après jour, elle sature les services de soins intensifs au Centre Hospitalier Régional de Liège. Les lits de réanimation commencent à manquer. Et faute de pouvoir prendre en charge tous les patients covid, ils sont transférés vers d'autres hôpitaux.



A Liège, comme les hôpitaux se remplissent à grande vitesse, et malgré l'épuisement du personnel soignant, des parkings de supermarché ont été réquisitionnés pour accueillir de nombreuses demandes de test. En ce moment, la Belgique enregistre journalièrement 9 000 contaminations et ce chiffre double tous les huit jours. Voilà pourquoi l'idée d'un nouveau confinement fait son chemin. Depuis lundi, les cafés et restaurants ont fermé. Et ce vendredi soir, le couvre-feu vient d'être étendu de 22h à 6h du matin dans toute la Wallonie.



