Covid-19 : la Belgique place la ville de Paris en zone rouge

La situation épidémiologique dans l’Hexagone inquiète nos voisins étrangers. La Belgique vient de placer la ville de Paris sur la liste des destinations européennes qui ne sont plus autorisées pour les ressortissants belges. Notre correspondant sur place, Sébastien Hembert, explique que les Belges n’ont plus l’autorisation de se rendre dans la capitale française. Et pour cause, les autorités belges considèrent que le virus circule trop à Paris, mais également en Seine-Saint-Denis, dans l’Hérault et dans les Bouches-du-Rhône. Ces départements sont aussi classés en zone rouge. On ne peut s’y rendre que pour des raisons essentielles et il va y avoir des contrôles dans les aéroports, dans les gares et sur les routes. Toujours d’après le récit de notre correspondant, les autorités belges se sont rendues compte qu’au mois d’août, 22% des gens testés positifs au Covid-19 dans le royaume reviennent de l’étranger, notamment de France.



