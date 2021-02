VIDÉO - Covid-19 : la Californie s'efforce de vacciner davantage les minorités

Aux États-Unis, seulement 5% de Noirs et 11% de Latinos ont été vaccinés contre le Covid-19 selon une étude toute récente du Center for Disease Control and Prevention, la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique. Pourtant, ces populations sont les plus vulnérables au virus. En Californie, l'État a décidé de prendre les choses en main et d'assurer une meilleure répartition de l'effort vaccinal.