Restrictions sanitaires : la Catalogne privilégie les petits commerces plutôt que les grandes surfaces

Une décision qui ravit les habitants de Barcelone. "Si les gens vont dans les grandes surfaces, on sera au final beaucoup plus les uns sur les autres. Alors qu’ici, dans les petites boutiques, on se répartit", déclare un riverain. Même chose pour une Barcelonaise, qui entend soutenir les petits commerces : "Les grands magasins peuvent beaucoup mieux encaisser le coup, les commerces de proximité sont eux au bord de la faillite. Je préfère que les petits restent ouverts et qu’on puisse aller chez eux."

Pour Ramon Inglada, gérant de la librairie "La Ploma", à deux pas de la Sagrada Famillia, il est essentiel de garder la culture accessible aux habitants : "Je pense qu’il ne faut pas seulement survivre mais vivre. Et dans ces moments, les livres et la culture sont quelque chose d’essentiel." Un avis partagé par un client de la librairie : "Acheter un livre ici ou sur Amazon, cela n’a rien à voir. En plus, vous participez à la survie de ces commerces."