VIDÉO - La Chine impose de nouveaux confinements en raison du rebond de l'épidémie de Covid-19

On dirait la Chine lorsqu'elle était au plus mal, quand l'épidémie de Covid-19 était au plus haut. Dans des sacs, des légumes, des vivres destinés à être distribués dans tous les appartements d'un quartier de Pékin, comme on peut le voir dans le reportage en tête d'article. À peine six cas détectés, et ce sont 20.000 riverains qui se retrouvent confinés pendant deux semaines.