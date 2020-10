Covid-19 : la deuxième vague touche toute l'Europe

Les rues de Milan sont de nouveau comme lors de la première vague épidémique, avec un couvre-feu entre 23 heures et 5 heures du matin. Partout en Italie, cinémas, théâtres et salles de sport doivent fermer. À Rome, les restaurants baisseront désormais leurs rideaux à 18 heures sous l'œil des policiers. Les restaurants craignent de devoir fermer définitivement.



Même angoisse à Barcelone (Espagne), où les restaurateurs ont manifesté samedi soir. Tous les commerces y ferment à 22 heures et les restaurants ne peuvent cuisiner que des plats à emporter. Partout en Europe, la situation sanitaire se détériore. Avec plus de 150 contaminations pour 100 000 habitants, l'Autriche et l'Italie viennent de passer en rouge tandis que la Finlande et la Grèce en orange. À Athènes, le port du masque est désormais obligatoire à l'intérieur des magasins comme à l'extérieur.



