Covid-19 : la fermeture des frontières est-elle la solution pour limiter les contaminations ?

Pour limiter la propagation du coronavirus, le porte-parole du gouvernement n'a pas exclu la fermeture totale de nos frontières terrestres. C'est ce qu'ont instauré plusieurs pays étrangers, comme Israël et la Belgique. Est-ce la bonne solution ?

Désormais, il est impossible d'entrer en Belgique sauf pour un trajet nécessaire, si l'on est un travailleur transfrontalier par exemple. Ce filtrage à la frontière va durer au moins un mois. La Belgique a un des plus hauts taux de contamination d'Europe. Les touristes ne sont donc plus les bienvenus dans le pays et les Belges ne pourront plus partir en vacances à l'étranger.

En Israël, l'aéroport de Tel Aviv est désert. Le pays est allé encore plus loin en suspendant ses vols internationaux pour une semaine. Des Israéliens sont arrivés mardi du dernier vol en provenance des États-Unis. Et à partir de ce mercredi, même les citoyens israéliens ne peuvent plus entrer sur le territoire. C'est une première depuis le début de la pandémie.

Ces solutions sont étudiées par le gouvernement français, mais en Israël, il y a deux aéroports internationaux. La France, elle, en compte plus d'une vingtaine. Compte aux frontières terrestres, c'est encore plus compliqué avec huit voisins et 2 913 kilomètres de points de passage. Première mesure prise par la France ce soir, les liaisons avec l'Éthiopie sont suspendues, car le pays africain ne respectait pas les conditions de tests PCR.