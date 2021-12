Covid-19 : la fronde des Belges contre les nouvelles restrictions

Le directeur de ce cinéma est déterminé. Alors qu'il est censé fermer ses salles depuis dimanche, il a décidé de poursuivre son activité. "On a un système de ventilation très performant qu'on a amélioré. On applique les pass sanitaires, on a les masques", a expliqué Eric Franssen, directeur du cinéma "Le Palace". Et le public est au rendez-vous.