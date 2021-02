Covid-19 : la galère de Français testés positifs et bloqués au Costa Rica

Partis pour des vacances à l'autre bout du monde, leur voyage a viré au cauchemar. Contaminés par le coronavirus, des Français sont bloqués au Costa Rica. Nous les avons rencontrés.

Cela fait deux semaines qu'Evelyne Henry et 18 autres Français sont coincés au Costa Rica, contaminés par le Covid. En quarantaine, la touriste est séparée de son mari. "Il est maintenant à l'hôpital et je n'ai aucune nouvelle de lui, je ne sais rien du tout", confie-t-elle. Depuis la France, sa fille se démène jour et nuit pour organiser le rapatriement de ses parents. "Je ne lâche pas et j'ai l'ambassade en ligne tous les jours pour papa, donc il n'y a pas de soucis. J'ai confiance", s'exprime la jeune femme.

La création de ce foyer épidémique est le fruit d'un improbable imbroglio. Le 16 janvier, les 22 touristes partent au Costa Rica. Dix jours plus tard, ils ont prévu de rentrer en France en faisant escale aux Pays-Bas. Ils effectuent donc un test PCR : six d'entre eux sont positifs au Covid et ignorent où ils l'ont contracté.

Les seize voyageurs négatifs se présentent à l'aéroport, mais les Pays-Bas exigent désormais un test antigénique en plus du PCR. Or, il est impossible d'en obtenir un au Costa Rica. Le pays ne possède pas le matériel nécessaire. Les touristes retournent donc à l'hôtel. En attente d'un vol direct pour la France, ils refont un test PCR, deux seulement sont négatifs. Tous les autres sont contaminés et doivent s'isoler.