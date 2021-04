Covid-19 : la vie reprend à fond sur la Côte Ouest des États-Unis !

En Californie, une vie aussi normale que possible a repris. Le gouverneur de l'État a annoncé une réouverture totale de tous les commerces le 15 juin prochain au plus tard. Mais dès à présent, il y est possible d'aller aux spectacles et aux restaurants pre

La plage de Santa Monica, l'une des plus célèbres des États-Unis, était quasiment désertée au plus fort de l'épidémie. Aujourd'hui, elle renoue avec la fête comme si le Covid-19 n'était déjà plus qu'un mauvais souvenir. Plus personne ne semble faire attention aux panneaux qui demandent de respecter les distances.

Le matin, il y a de nouveau des embouteillages aux heures de pointe pour entrer dans Los Angeles. Et dans les centres accueillant les chômeurs, les offres d'emploi se multiplient. Les entreprises sont en train d'embaucher car tout commence à rouvrir. De nouveau ouvert au public comme les salles de spectacle, les stades et les musées, les restaurants sont ceux qui recrutent le plus. Yoann Mgaieth, propriétaire du "Figaro Bistro" à Los Angeles, vient d'embaucher six personnes. Les clients sont revenus en masse dès la réouverture.

Les boutiques se préparent aussi à rouvrir leurs portes. Sumi Siegel, propriétaire de la boutique "Sumi's" à Los Angeles, a réembauché sa vendeuse qu'elle avait dû licencier. "Avec tous les gens qui ont été vaccinés, on sent vraiment que la vie reprend", a-t-elle déclaré. Autre symbole de la renaissance économique de la "Cité des Anges", Universal Studios et Disneyland, les deux lieux emblématiques de la ville, vont bientôt rouvrir leurs portes. Et à partir du 15 juin prochain, la vie devrait reprendre en principe quasiment comme avant la pandémie.