Covid-19 : le mirage de l'immunité collective à Manaus au Brésil ?

Depuis un mois, toute la famille de Laiz de Souza Chaves vit au rythme de la maladie. Ils sont cinq à être frappé par le coronavirus. Alors, ceux qui vont bien se relayent jour et nuit pour leur prodiguer des soins à domicile. Pour Laiz, cette nouvelle forme du Covid est bien plus contagieuse que la précédente. "Les membres de ma famille tombent malades les uns après les autres avec des symptômes très violents. Moi, je croyais que j'étais immunisée car j'avais été déjà infectée, et donc que je ne l'attraperai plus. Ce n'est pas normal ce qui se passe ici. Les gens pensent que la vie suit son cours. Non, ici, c'est le KO. Les gens luttent pour sauver leur vie", précise cette habitante de Manaus (Brésil).