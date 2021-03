Covid-19 : le Royaume-Uni a-t-il vaincu le virus ?

Lueur d'espoir qui se résume en quelques chiffres : aucun mort du covid hier à Londres, du jamais-vu depuis six mois, des contaminations en chute libre, quatorze fois moins qu'en janvier et un nombre de morts quotidien divisé par quarante en quelques semaines. Comment expliquer cette embellie ? "D'une part, c'est grâce à un confinement qui a duré à peu près trois mois depuis le 4 janvier. Et aussi à cause d'une grande participation au niveau de la vaccination", explique Pardis Momeni, médecin généraliste à La Maison Médicale de South Kensington à Londres.

Plus de 60% de la population a déjà reçu sa première dose. Alors contrairement à la France, on croise des personnes vaccinées partout ou presque. Le gouvernement invite tout de même à la prudence, car le pays reste à ce jour le plus endeuillé d'Europe. Mais si les chiffres évoluent favorablement, les commerces non essentiels, les bars et les restaurants rouvriront leurs portes le 12 avril.