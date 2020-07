Covid-19 : le seuil des trois millions de malades franchi aux États-Unis

L’épidémie est toujours hors de contrôle aux États-Unis. Les records continuent de s’enchaîner, avec 65 000 nouveaux cas enregistrés jeudi 9 juillet. La situation est aussi particulièrement dramatique aux Texas, où les hôpitaux sont totalement saturés. Ces deux dernières semaines, les hospitalisations y ont presque doublé. Un peu partout, on aperçoit des jeunes agglutinés et parfaitement indifférents à la flambée du nombre de cas. Ce sont des scènes choquantes, mais désormais banales. Vu de France, c’est impensable. Mais les États concernés, souvent républicains, ne prennent aucune mesure sérieuse de reconfinement, au grand désespoirs d’un infectiologue, conseiller de la Maison-Blanche. Une petite explosion du nombre de cas a en effet été observée à Tulsa, dans l’Oklahoma, deux semaines après le fameux meeting de Donald Trump. Alors qu’avant la venue du président américain dans cette ville, la courbe était à la baisse. On y recense désormais 200 nouveaux cas chaque jour depuis lundi 6 juillet. La sombre prédiction sur la dangerosité d’organiser un tel événement semble s’être réalisée.



