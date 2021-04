Covid-19 : le système de santé indien craque face à l'afflux de malades

"Les pays à faible revenu, qui n'auront pas accès à une vaccination, sont un danger pour la planète. C'est-à-dire qu'ils assurent la production de mutants. Plus on a des populations qui transmettent le virus, plus on a la malchance d'avoir des mutants", explique l'épidémiologiste Imad Kansau, qui prône l'urgence de la vaccination en Inde. Un cri d'alarme dans un pays où la densité de la population est quatre fois plus élevée qu'en France et où les citadins vivent parfois dans la précarité, sans hygiène et sans eau.