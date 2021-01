Covid-19 : les Allemands soumis à de nouvelles restrictions

Ces masques sont gratuits pour les plus démunis et l'État apporte une aide financière aux plus de 60 ans. Le FFP2 est plus filtrant, mais plus cher. Dans la pharmacie où nous nous sommes rendus, c'est 5 euros l'unité. "Les seniors et toutes les personnes à risques nous donnent ces tickets. Ils les reçoivent par la poste. Ça leur permet d'avoir six masques FFP2 pour seulement 2 euros", explique le Dr Peter Sandmann.