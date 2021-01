Covid-19 : les Allemands soumis à de nouvelles restrictions

Face à un taux d'incidence de 123 cas pour 100 000 habitants, l'Allemagne a décidé de serrer la vis. Sous la pression, la nouvelle chancelière Angela Merkel a annoncé de nouvelles restrictions : interdiction des masques en tissu ou encore prolongation de la fermeture des commerces, des restaurants et des écoles au moins jusqu'au 14 février. Et d'autres régions ont même été plus loin.

L'Allemagne, à son tour submergée par l'épidémie de Covid-19. Malgré la fermeture de tous les commerces non-essentiels, des écoles, des enceintes sportives et culturelles, la seconde vague épidémique a frappé bien plus durement l'Allemagne. Le nombre de morts en 24 heures a même franchi un nouveau record jeudi 14 janvier à 1.244.

Dans le Sud-Est de l'Allemagne, en Bavière, le masque FFP2 (pour Filtering Facepiece Particule) est le seul autorisé dans les transports et les commerces. Le port de ce type de protection est obligatoire pour les personnes âgées de plus de 14 ans. "Des mesures efficaces de protection contre l'infection valent mieux qu'un verrouillage qui dure trop longtemps et qui nuit encore davantage à l'économie", explique un communiqué de la région.

Dans les rues, les passants portent tous ce masque blanc et rigide. Et personne ne semble s'en plaindre. "Je suis pour cette mesure. Il faut tout faire pour éviter la propagation du virus", réagit une Bavaroise. Dans le même quartier, d'autres habitants sont soulagés de devoir porter ce type de protection. " Vous sentez que ce masque protège mieux. Il est plus serré que les masques chirurgicaux", répond un Allemand.

S'ils s'avèrent plus filtrants, les masques FFP2 sont aussi plus chers. Dans une pharmacie, ils coûtent cinq euros l'unité. Une somme importante pour les foyers en proie à des difficultés financières. Pour qu'ils soient abordables à tout le monde, l'Etat Bavarois les a rendu gratuits pour les plus démunis. Il a aussi proposé une aide financière destinée aux personnes de plus de 60 ans. Au total, la région a promis de fournir 2,5 millions de masques FFP2 gratuitement.