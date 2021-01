Covid-19 : les Belges interdits de voyage à l'étranger

Les voyageurs au départ de l'aéroport de Bruxelles, cet après-midi, sont heureux. Ils ont profité de leur toute dernière chance de partir en vacances à l'étranger. Parce que, dès mercredi, tous les voyages à l'étranger seront interdits jusqu'au 1er mars. Seuls les motifs professionnels et familiaux impérieux pourront justifier d'un déplacement à l'extérieur de la Belgique. D'ailleurs, on y prépare de nouveaux contrôles pour un nombre de voyageurs qui va chuter de 60 000 à 2 000 par jour seulement.

Il n'est plus question pour le gouvernement belge de déconseiller les voyages. Cela ne suffit plus. Après les vacances de Noël, le nombre de cas de Covid a augmenté y compris des cas de variant. Alors, à trois semaines des vacances d'hiver, la Belgique ferme ses portes. Et des contrôles aléatoires auront lieu sur les autoroutes transfrontalières, comme lors du premier confinement. La Belgique reste très vigilante face à l'épidémie. L'année dernière, elle a connu le taux de mortalité le plus élevé du monde.