Covid-19 : les déplacements seront interdits pour Noël en Italie

Face aux nombres de cas Covid qui remontent, tous les pays européens sont confrontés au même problème. De nouvelles restrictions ont été mises en place en Allemagne et ce, jusqu'à la mi-janvier. En Italie, les messes sont autorisées avec prise de températures et gel hydroalcoolique obligatoire. À Cerano comme dans le reste du pays, on redoute une troisième vague après les fêtes de Noël. La messe de minuit risque d'être bouleversée. Plus sévère que l'Hexagone, l'Italie veut empêcher tout rassemblement dans les semaines à venir.